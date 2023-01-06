Міжнародні резерви України у грудні зросли до 28,5 млрд доларів, - НБУ
Міжнародні резерви України у грудні збільшились на 1,9% і, за попередніми даними Національного банку, сягнули 28,49 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.
Це більше, ніж перед початком повномасштабної війни, але менше, ніж на початок 2022 року, зазначив регулятор.
У грудні на рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,47 млрд доларів:
- 2 030,3 млн доларів - від США (через трастовий фонд Світового банку);
- 598,7 млн доларів - від Європейського союзу;
- 540,7 млн доларів - від розміщення валютних ОВДП;
- 402,0 млн доларів - від Світового банку;
- 367,8 млн доларів - від уряду Канади;
- 528,9 млн долдарів - від інших міжнародних кредиторів.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що споживча інфляція у грудні 2022 року пришвидшилася, але попри виклики війни залишилася помірною та нижчою за прогноз Національного банку України.
Крім того, у 2022 році зі спецрахунків, відкритих Національним банком України, на потреби оборони перераховано понад 22,3 млрд гривень, для надання гуманітарної допомоги - понад 920 млн гривень.
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