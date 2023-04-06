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Міжнародні резерви України зросли до максимуму за 11 років

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 11:19
Міжнародні резерви України зросли до максимуму за 11 років Фото: резерви зросли до максимуму з 2011 року Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України за березень 2023 року зросли на 10,4% до 31,9 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з листопада 2011 року).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, у березні резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

Міжнародні резерви України зросли до максимуму за 11 років

За даними НБУ, за березень резерви зросли на 3 008,57 млн доларів до 31 878,21 млн доларів.

Міжнародні резерви України зросли до максимуму за 11 років

У прес-службі повідомили, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5 105,4 млн доларів. З цієї суми:

  • 1 756,6 млн доларів - від уряду Канади;
  • 1 617,1 млн доларів - від ЄС;
  • 1 253,1 млн доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • 2,2 млн доларів - від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;
  • 476,5 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 486,8 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 638,6 млн доларів.

Операції НБУ

У березні 2023 року НБУ відповідно продав на валютному ринку 1 668,9 млн доларів, що на 783,1 млн доларів менше, ніж в лютому.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль. За даними НБУ, така динаміка в березні зумовлена кількома факторами: сезонним чинником, обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу) та стабілізацією курсових очікувань.

"Останньому сприяла послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", - повідомили в НБУ.

Крім того, у березні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 697,6 млн доларів.

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Національний банк України
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