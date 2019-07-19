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НБУ значительно снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы    19.07.2019 - 15:50
НБУ значительно снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел перед выборами на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,81 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 2581,5345 гривен за 100 долларов (-21,4704 гривен).

При этом курс доллара на 19 июля составляет 2603,0049 гривен за 100 долларов.

НБУ значительно снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 25,96 гривен за доллар, курс в покупке до 25,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,22 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,11 гривен за доллар, в покупке на 1 копейку до 25,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,32 гривен за евро.

Отметим, глава Национального банка Украины Яков Смолий уверен, что политические процессы почти не влияют на курс гривны к доллару и парламентские выборы не должны повлиять. "Двойные выборы имели определенное ожидание рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никаким образом не влияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня", - сказал Смолий.

Курс доллара резко упал перед выборами Доллар и евро снижаются на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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