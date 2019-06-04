НБУ значительно повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 27,20 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 июня установлен на таком уровне: 2720,6934 гривен за 100 долларов (+25,21 гривен).

При этом курс доллара на 4 июня составляет 2695,4834 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 4 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 12 копеек до 27,22 грн/доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 32 копейки до 30,67 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 24 копейки до 27,18 гривен за доллар, в покупке вырос на 24 копейки до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 49 копеек до 30,60 гривен за евро.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что рост курса доллара к гривне объясняется как внешними причинами, так и внутренней политической ситуацией в Украине.