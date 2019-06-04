НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 червня встановлено на такому рівні: 2720,6934 гривень за 100 доларів (+25,21 гривень).

При цьому курс долара на 4 червня становить 2695,4834 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 12 копійок до 27,22 грн/долар, курс купівлі до 27,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 32 копійки до 30,67 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 24 копійки до 27,18 гривень за долар, купівлі зріс на 24 копійки до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 49 копійок до 30,60 гривень за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, в НБУ вважають, що зростання курсу долара до гривні пояснюється як зовнішніми причинами, так і внутрішньою політичною ситуацією в Україні.