Курс доллара продолжает расти на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос еще на 12 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 12 копеек до 27,22 грн/доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 32 копейки до 30,67 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,6544 - 30,6796 грн/евро, российский рубль 0,4172 - 0,4177 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2000 27,2200

EUR/UAH 30,6544 30,6796

RUB/UAH 0,4172 0,4177

Напомним, 3 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0600 - 27,1000 грн/доллар, евро 30,3126 - 30,3547 грн/евро, российский рубль 0,4143 - 0,4151 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,95 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 2695,4834 гривен за 100 долларов (+10,0139 гривен).