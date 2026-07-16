НБУ змінив правила видачі банківських карток після скандалу з ветераном без рук

Національний банк України розширив перелік способів, за допомогою яких банки можуть ідентифікувати та верифікувати клієнтів. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регулятора.
Головне:
Регулятор дозволив банкам використовувати додаткові способи верифікації клієнтів.
Зокрема:
У НБУ зазначили, що такі зміни враховують потреби клієнтів і мають сприяти розвитку фінансової інклюзії, тобто забезпеченню рівного доступу до банківських послуг для всіх громадян.
Зміни затверджені постановою правління НБУ №81 від 15 липня 2026 року та набудуть чинності з п’ятниці, 17 липня.
Рішення Нацбанку з'явилося після резонансного випадку у відділенні ПриватБанку, де ветерану війни Руслану Книшу, який втратив усі кінцівки, відмовили у видачі нової банківської картки.
Причиною стала вимога стандартної процедури: клієнт мав самостійно тримати картку біля обличчя для фотоідентифікації. Через ампутації виконати цю вимогу він не міг, а працівники банку не дозволили допомогу іншої людини. Інцидент викликав широкий суспільний резонанс.
Після скандалу голова НБУ Андрій Пишний публічно вибачився перед ветераном і пообіцяв переглянути процедури, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.
Раніше у мережі набув розголосу випадок із пораненим українським військовослужбовцем, який втратив усі кінцівки під час бойових дій на Харківщині. За інформацією, оприлюдненою в соцмережах, військовий не зміг відновити банківську картку для отримання державних виплат через вимоги процедури ідентифікації в одному з відділень ПриватБанку. У повідомленні стверджується, що працівники банку попросили його потримати картку в руках для фотографування, однак через ампутації зробити це було неможливо. Як зазначається, альтернативним варіантом у відділенні запропонували оформити довіреність на медичного куратора. Автор допису заявляв, що має намір домагатися перегляду таких процедур для поранених військовослужбовців.