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НБУ изменил правила выдачи банковских карт после скандала с ветераном без рук

18:40 16.07.2026 Чт
3 мин
Регулятор упростил процедуру получения банковских продуктов
aimg Олег Хомчук aimg Анастасия Мацепа
Фото: регулятор позволил банкам использовать дополнительные способы верификации клиентов (Getty Images)

Национальный банк Украины расширил перечень способов, посредством которых банки могут идентифицировать и верифицировать клиентов. Новые правила должны сделать банковские услуги более доступными для людей, которые из-за физических ограничений не могут пройти стандартную процедуру подтверждения личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главное:

  • Больше способов подтвердить: НБУ разрешил банкам использовать альтернативные механизмы верификации для людей, которые из-за физических ограничений не могут пройти стандартную процедуру.
  • Помощь сопровождающего лица: Теперь документ для проверки может показать доверенное или сопровождающее лицо, а работник банка имеет право помочь клиенту предъявить его.
  • Без обязательной подписи: Если человек не может поставить собственную или электронную подпись, согласие на фотофиксацию можно подтвердить аудио- или видеозаписью.
  • Реакция на резонансный случай: Изменения приняли после скандала в ПриватБанке, где ветерану с ампутациями отказали в выдаче карты из-за невозможности самостоятельно пройти фотоидентификацию.
  • Новые правила уже вступают в силу: Постановление НБУ начнет действовать с 17 июля и должно сделать банковские услуги более доступными для людей с инвалидностью и других маломобильных клиентов.

Регулятор разрешил банкам употреблять дополнительные методы верификации клиентов.

В частности:

  • во время проверки документ может показать сопровождающее или доверенное лицо, если клиент физически не в состоянии сделать это самостоятельно;
  • работник банка может помочь клиенту предъявить документ;
  • согласие на фотофиксацию можно подтвердить не только подписью, но и с помощью аудио- или видеозаписи, если человек не может поставить собственноручную или электронную подпись.

В НБУ отметили, что такие изменения учитывают потребности клиентов и способствуют развитию финансовой инклюзии, то есть обеспечению равного доступа к банковским услугам для всех граждан.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ №81 от 15 июля 2026 года и вступят в силу с пятницы, 17 июля .

Реакция на скандал с ветераном

Решение Нацбанка появилось после резонансного случая в отделении ПриватБанка, где потерявший все конечности ветерану войны Руслану Кнышу отказали в выдаче новой банковской карты.

Причиной стало требование стандартной процедуры: клиент должен был самостоятельно держать карточку у лица для фотоидентификации. Из-за ампутаций выполнить это требование он не мог, а работники банка не разрешили помощь другого человека. Инцидент вызвал широкий публичный резонанс.

После скандала глава НБУ Андрей Пышный публично извинился перед ветераном и пообещал пересмотреть процедуры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Ранее в сети получило огласку случай с раненым украинским военнослужащим, который потерял все конечности во время боевых действий на Харьковщине. По информации, обнародованной в соцсетях, военный не смог восстановить банковскую карту для получения государственных выплат из-за требований процедуры идентификации в одном из отделений ПриватБанка. В сообщении утверждается, что работники банка попросили его подержать карту в руках для фотографирования, однако из-за ампутаций сделать это было невозможно. Как отмечается, альтернативным вариантом в отделении было предложено оформить доверенность на медицинского куратора. Автор сообщения заявлял, что намерен добиваться пересмотра таких процедур для раненых военнослужащих.

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