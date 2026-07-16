НБУ изменил правила выдачи банковских карт после скандала с ветераном без рук

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Больше способов подтвердить: НБУ разрешил банкам использовать альтернативные механизмы верификации для людей, которые из-за физических ограничений не могут пройти стандартную процедуру.

НБУ разрешил банкам использовать альтернативные механизмы верификации для людей, которые из-за физических ограничений не могут пройти стандартную процедуру. Помощь сопровождающего лица: Теперь документ для проверки может показать доверенное или сопровождающее лицо, а работник банка имеет право помочь клиенту предъявить его.

Теперь документ для проверки может показать доверенное или сопровождающее лицо, а работник банка имеет право помочь клиенту предъявить его. Без обязательной подписи: Если человек не может поставить собственную или электронную подпись, согласие на фотофиксацию можно подтвердить аудио- или видеозаписью.

Если человек не может поставить собственную или электронную подпись, согласие на фотофиксацию можно подтвердить аудио- или видеозаписью. Реакция на резонансный случай: Изменения приняли после скандала в ПриватБанке, где ветерану с ампутациями отказали в выдаче карты из-за невозможности самостоятельно пройти фотоидентификацию.

Изменения приняли после скандала в ПриватБанке, где ветерану с ампутациями отказали в выдаче карты из-за невозможности самостоятельно пройти фотоидентификацию. Новые правила уже вступают в силу: Постановление НБУ начнет действовать с 17 июля и должно сделать банковские услуги более доступными для людей с инвалидностью и других маломобильных клиентов.

Регулятор разрешил банкам употреблять дополнительные методы верификации клиентов.

В частности:

во время проверки документ может показать сопровождающее или доверенное лицо, если клиент физически не в состоянии сделать это самостоятельно;

работник банка может помочь клиенту предъявить документ;

согласие на фотофиксацию можно подтвердить не только подписью, но и с помощью аудио- или видеозаписи, если человек не может поставить собственноручную или электронную подпись.

В НБУ отметили, что такие изменения учитывают потребности клиентов и способствуют развитию финансовой инклюзии, то есть обеспечению равного доступа к банковским услугам для всех граждан.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ №81 от 15 июля 2026 года и вступят в силу с пятницы, 17 июля .

Реакция на скандал с ветераном

Решение Нацбанка появилось после резонансного случая в отделении ПриватБанка, где потерявший все конечности ветерану войны Руслану Кнышу отказали в выдаче новой банковской карты.

Причиной стало требование стандартной процедуры: клиент должен был самостоятельно держать карточку у лица для фотоидентификации. Из-за ампутаций выполнить это требование он не мог, а работники банка не разрешили помощь другого человека. Инцидент вызвал широкий публичный резонанс.

После скандала глава НБУ Андрей Пышный публично извинился перед ветераном и пообещал пересмотреть процедуры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.