НБУ зменшив обсяги "друку" гривні для фінансування дефіциту бюджету
Національний банк 31 жовтня викупив облігації внутрішньої державної позики на 10 млрд гривень для фінансування дефіциту державного бюджету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, за жовтень НБУ "надрукував" лише 25 млрд гривень у порівнянні з 30 млрд гривень в останні місяці. Усього емісія НБУ з початку року досягла 340 млрд гривень.
У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.
У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.
Нагадаємо, у жовтні заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що можливість припинення емісійного фінансування з боку НБУ у 2023 році залежатиме від фінального тексту бюджету, обсягів міжнародної допомоги та ритмічності її надходження.