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НБУ зменшив обсяги "друку" гривні для фінансування дефіциту бюджету

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 12:49
НБУ зменшив обсяги "друку" гривні для фінансування дефіциту бюджету Фото: НБУ за жовтень надрукував 25 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк 31 жовтня викупив облігації внутрішньої державної позики на 10 млрд гривень для фінансування дефіциту державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, за жовтень НБУ "надрукував" лише 25 млрд гривень у порівнянні з 30 млрд гривень в останні місяці. Усього емісія НБУ з початку року досягла 340 млрд гривень.

НБУ зменшив обсяги &quot;друку&quot; гривні для фінансування дефіциту бюджету

У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

Нагадаємо, у жовтні заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що можливість припинення емісійного фінансування з боку НБУ у 2023 році залежатиме від фінального тексту бюджету, обсягів міжнародної допомоги та ритмічності її надходження.

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