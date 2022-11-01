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НБУ снизил объемы "печати" гривны для финансирования дефицита бюджета

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 12:49
НБУ снизил объемы "печати" гривны для финансирования дефицита бюджета Фото: НБУ за октябрь напечатал 25 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк 31 октября выкупил облигации внутреннего государственного займа на 10 млрд гривен для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, за октябрь НБУ "напечатал" всего 25 млрд гривен по сравнению с 30 млрд гривен в последние месяцы. Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 340 млрд гривен.

НБУ снизил объемы &quot;печати&quot; гривны для финансирования дефицита бюджета

Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно.

В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

Напомним, в октябре заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что возможность прекращения эмиссионного финансирования со стороны НБУ в 2023 году будет зависеть от финального текста бюджета, объемов международной помощи и ритмичности поступления.

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