НБУ снизил объемы "печати" гривны для финансирования дефицита бюджета
Национальный банк 31 октября выкупил облигации внутреннего государственного займа на 10 млрд гривен для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .
Таким образом, за октябрь НБУ "напечатал" всего 25 млрд гривен по сравнению с 30 млрд гривен в последние месяцы. Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 340 млрд гривен.
Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно.
В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.
Напомним, в октябре заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что возможность прекращения эмиссионного финансирования со стороны НБУ в 2023 году будет зависеть от финального текста бюджета, объемов международной помощи и ритмичности поступления.