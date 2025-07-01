НБУ збільшив продаж доларів із резервів майже до 3 млрд доларів

У червні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,961 млрд доларів. На 1,3% більше, ніж у травні (2,923 млрд доларів).



НБУ збільшує продажі другий місяць поспіль. З початку року НБУ продав на міжбанку 17,544 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 20,2 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.



За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 55 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку. МВФ прогнозує, що фінансування становитиме 53,6 млрд доларів (без траншів самого фонду.).

Курс долара в червні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. Фактично це та валюта, яка надійшла за рахунок міжнародної допомоги. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

У червні офіційний курс долара зріс на 12 копійок до 41,64 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За червень курс зріс на 15 копійок до 41,90 грн/долар.