НБУ увеличил оценку расходов на импорт газа в 2025 году до 3 млрд долларов
Украина уже закупает газ в Европе из-за падения добычи после российских атак по инфраструктуре. Частично импорт будет профинансирован за счет международной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).
"Продолжаются ремонты газовых мощностей, однако импорт газа в 2025 году оценивается выше, чем в предыдущем прогнозе, из-за необходимости пополнения низких запасов", - говорится в обзоре.
Соответственно газ в подземные хранилища закачивается более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами, в том числе в результате расширения возможностей импорта газа из ЕС.
В частности, предполагается импорт газа в этом году на сумму около 3 млрд долларов и по 1 млрд долларов в 2026 и 2027 годах.
По данным НБУ, активная закупка газа в текущем году возможна благодаря финансовой помощи от международных партнеров.
"В течение следующих лет потребность в импорте газа уменьшится после ремонтов инфраструктуры. Однако останется значительной для удержания достаточных запасов на фоне постепенного восстановления объемов потребления", - говорится в обзоре.
Импорт газа
Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.
Как заявил в июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров.
В апреле НБУ ожидал, что на импорт газа в 2025 году потребуется 2,9 млрд долларов. Ожидалось, что в дальнейшем потребность в его закупках уменьшится до около 1,1 млрд долларов в 2026 году и около 0,4 млрд долларов в 2027 году.
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