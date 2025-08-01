ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ увеличил оценку расходов на импорт газа в 2025 году до 3 млрд долларов

Украина, Пятница 01 августа 2025 11:11
UA EN RU
НБУ увеличил оценку расходов на импорт газа в 2025 году до 3 млрд долларов Фото: Импорт газа в этом году составит 3 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина уже закупает газ в Европе из-за падения добычи после российских атак по инфраструктуре. Частично импорт будет профинансирован за счет международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).

"Продолжаются ремонты газовых мощностей, однако импорт газа в 2025 году оценивается выше, чем в предыдущем прогнозе, из-за необходимости пополнения низких запасов", - говорится в обзоре.

Соответственно газ в подземные хранилища закачивается более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами, в том числе в результате расширения возможностей импорта газа из ЕС.

В частности, предполагается импорт газа в этом году на сумму около 3 млрд долларов и по 1 млрд долларов в 2026 и 2027 годах.

По данным НБУ, активная закупка газа в текущем году возможна благодаря финансовой помощи от международных партнеров.

"В течение следующих лет потребность в импорте газа уменьшится после ремонтов инфраструктуры. Однако останется значительной для удержания достаточных запасов на фоне постепенного восстановления объемов потребления", - говорится в обзоре.

Импорт газа

Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.

Как заявил в июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров.

В апреле НБУ ожидал, что на импорт газа в 2025 году потребуется 2,9 млрд долларов. Ожидалось, что в дальнейшем потребность в его закупках уменьшится до около 1,1 млрд долларов в 2026 году и около 0,4 млрд долларов в 2027 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Импорт газа Национальный банк Украины
Новости
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому