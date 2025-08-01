НБУ увеличил оценку расходов на импорт газа в 2025 году до 3 млрд долларов

Украина уже закупает газ в Европе из-за падения добычи после российских атак по инфраструктуре. Частично импорт будет профинансирован за счет международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2025 года).

"Продолжаются ремонты газовых мощностей, однако импорт газа в 2025 году оценивается выше, чем в предыдущем прогнозе, из-за необходимости пополнения низких запасов", - говорится в обзоре.

Соответственно газ в подземные хранилища закачивается более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами, в том числе в результате расширения возможностей импорта газа из ЕС.

В частности, предполагается импорт газа в этом году на сумму около 3 млрд долларов и по 1 млрд долларов в 2026 и 2027 годах.

По данным НБУ, активная закупка газа в текущем году возможна благодаря финансовой помощи от международных партнеров.

"В течение следующих лет потребность в импорте газа уменьшится после ремонтов инфраструктуры. Однако останется значительной для удержания достаточных запасов на фоне постепенного восстановления объемов потребления", - говорится в обзоре.