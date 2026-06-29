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НБУ заявил о самом длинном за 15 лет периоде быстрого роста кредитования

14:25 29.06.2026 Пн
2 мин
Нацбанк назвал сферы бизнеса, которые наиболее активно привлекают деньги во время войны
aimg Олег Хомчук
НБУ заявил о самом длинном за 15 лет периоде быстрого роста кредитования Спрос украинского бизнеса на кредиты остается высоким (фото: страница НБУ на Flickr)
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В Украине длится самый длинный за 15 лет период роста кредитования. Гривневый портфель уже год прибавляет более 30% ежегодно, ускорились и валютные ссуды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый Отчет о финансовой стабильности, обнародованный Национальным банком.

В НБУ отмечают, что спрос бизнеса на кредиты остается высоким несмотря на замедление экономики и военные риски. Банки со своей стороны готовы активнее кредитовать компании, а условия финансирования для малого и среднего бизнеса смягчаются уже четвертый квартал подряд.

На что идут кредиты

Все больше кредитов банки предоставляют на долгий срок. Значительная часть направляется на:

  • восстановление инфраструктуры;
  • проекты в энергетике;
  • расширение производства;
  • финансирование оборонного сектора

Регулятор связывает устойчивый рост кредитования с несколькими факторами: высоким спросом со стороны бизнеса, улучшением доступности банковских кредитов и финансовой устойчивостью компаний, которые все чаще могут привлекать финансирование на рыночных условиях без государственного субсидирования.

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Качество кредитов

НБУ также отмечает высокое качество кредитного портфеля. Доля дефолтов остается исторически низкой, долговая нагрузка заемщиков оценивается как приемлемая, а банки продолжают успешно урегулировать проблемные кредиты.

По результатам опросов предприятий, 35% респондентов ожидают потребность в новых кредитах в ближайшее время – это на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. Основными драйверами спроса остаются не только потребности в оборотном капитале, но и инвестиции в восстановление и модернизацию производства.

Напомним, учетная ставка НБУ остается без изменений : в июне регулятор третий раз зафиксировал ее на отметке 15% годовых. Причиной такой паузы в Нацбанке называют необходимость сгладить риски от конфликта на Ближнем Востоке и нивелировать угрозы из-за недостаточного внешнего финансирования.

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