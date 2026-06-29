НБУ заявил о самом длинном за 15 лет периоде быстрого роста кредитования

В Украине длится самый длинный за 15 лет период роста кредитования. Гривневый портфель уже год прибавляет более 30% ежегодно, ускорились и валютные ссуды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый Отчет о финансовой стабильности , обнародованный Национальным банком.

В НБУ отмечают, что спрос бизнеса на кредиты остается высоким несмотря на замедление экономики и военные риски. Банки со своей стороны готовы активнее кредитовать компании, а условия финансирования для малого и среднего бизнеса смягчаются уже четвертый квартал подряд.

На что идут кредиты

Все больше кредитов банки предоставляют на долгий срок. Значительная часть направляется на:

восстановление инфраструктуры;

проекты в энергетике;

расширение производства;

финансирование оборонного сектора

Регулятор связывает устойчивый рост кредитования с несколькими факторами: высоким спросом со стороны бизнеса, улучшением доступности банковских кредитов и финансовой устойчивостью компаний, которые все чаще могут привлекать финансирование на рыночных условиях без государственного субсидирования.

Качество кредитов

НБУ также отмечает высокое качество кредитного портфеля. Доля дефолтов остается исторически низкой, долговая нагрузка заемщиков оценивается как приемлемая, а банки продолжают успешно урегулировать проблемные кредиты.

По результатам опросов предприятий, 35% респондентов ожидают потребность в новых кредитах в ближайшее время – это на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. Основными драйверами спроса остаются не только потребности в оборотном капитале, но и инвестиции в восстановление и модернизацию производства.