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НБУ заявив про готовність стабілізувати валютний ринок після різкого зростання курсу долара

Фото: НБУ готовий припинити підвищувати курс долара (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Темпи зростання курсу долара протягом останніх тижнів можуть створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Національний банк України готовий відреагувати.

Про це заявили в прес-службі НБУ, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тому НБУ готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності", - заявив НБУ.

У центробанку вказали, що досі курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні.

Поточне зростання курсу долара НБУ пов'язує з розширенням чистого попиту протягом останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується в попит на валюту, травневої валютної лібералізації, а також тимчасового зменшення пропозиції валюти аграрним сектором.

Нацбанк зазначив, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.

"Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту та інших товарних груп становить 24 млрд доларів", - повідомив НБУ.

Крім того, цього місяця НБУ очікує на надходження 3,9 млрд доларів від США. "Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень 40 млрд доларів", - йдеться у відповіді прес-служби.

Зростання курсу долара

Нагадаємо, зростання курсу долара прискорилося останнім часом. Станом на 18 липня курс піднявся до 41,46 грн/долар. З початку 2024 року курс зріс на 9,2%, або на 3,5 гривень.

Офіційний курс визначається за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку. У рамках режиму "керованої гнучкості" НБУ фактично контролює курс за допомогою своїх інтервенцій.

Хоча НБУ заявляє, що курс змінюється в залежності від ситуації на ринку, очевидного зв’язку між обсягами інтервенцій НБУ та курсом останнім часом немає. Аналітики впевнені, що НБУ наважився на "помірну контрольовану девальвацію гривні".

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