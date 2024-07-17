НБУ підвищив курс долара до нового максимуму, євро перевищив позначку 45 гривень
Національний банк України підвищив курс долара до гривні до чергового історичного максимуму. Євро коштує дорожче за 45 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 18 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4627 грн за 1 долар (+0,2052 грн). До цього максимум був 17 липня – 41,2575.
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+45,3457 грн). До цього максимум був 17 липня – 0,3668.
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На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,46-41,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
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На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,65 гривні.
Ситуація на ринку
З початку 2024 року офіційний курс долара зріс на 9,2% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року). Офіційний курс євро піднявся на 7,4% (з 42,20 до 31 грудня 2023 року).
Офіційний курс визначається за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку. У рамках режиму "керованої гнучкості" НБУ фактично контролює курс за допомогою своїх інтервенцій, оскільки центробанк домінує на ринку.
Хоча у держбюджеті закладено курс долара на рівні 42,1 на кінець 2024 року, це значення не є ні прогнозом, ні орієнтиром для НБУ, який діє з інших міркувань.