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НБУ заявил о готовности стабилизировать валютный рынок после резкого роста курса доллара

Фото: НБУ готов прекратить повышать курс доллара (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Темпы роста курса доллара в последние недели могут создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности. Национальный банк готов отреагировать.

Об этом заявили в пресс-службе НБУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поэтому НБУ готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности", - заявил НБУ.

В центробанке отметили, что до сих пор курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, согласовывалась с целью НБУ обеспечить умеренную инфляцию, что подтверждает ее приближение к целевому уровню 5% в июне.

Текущий рост курса доллара НБУ связывает с расширением чистого спроса за последние два месяца под влиянием увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту, майской валютной либерализации, а также временного уменьшения предложения валюты аграрным сектором.

Нацбанк отметил, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка.

"В скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта и других товарных групп составляет 24 млрд долларов", - сообщил НБУ.

Кроме того, в этом месяце НБУ ожидает поступления 3,9 млрд долларов от США. "Соответственно, международные резервы снова превысят уровень 40 млрд долларов", - говорится в ответе пресс-службы.

Рост курса доллара

Напомним, рост курса доллара ускорился в последнее время. По состоянию на 18 июля курс поднялся до 41,46 грн/доллар. С начала 2024 года курс вырос на 9,2% или на 3,5 гривен.

Официальный курс определяется по итогам торгов на межбанковском валютном рынке. В рамках режима "управляемой гибкости" НБУ фактически контролирует курс посредством своих интервенций.

Хотя НБУ заявляет, что курс меняется в зависимости от ситуации на рынке, очевидной связи между объемами интервенций НБУ и курсом в последнее время нет. Аналитики уверены, что НБУ отважился на "умеренную контролируемую девальвацию гривны".

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