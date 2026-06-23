В НБУ заявили про відсутність передумов для створення банку "Укрпошти"

"Адміністративне провадження, щодо невідповідності пана Смілянського професійним вимогам до керівника платіжної установи було розпочато ще у листопаді 2025 року", - йдеться у заяві.

У фінрегулятора пояснили, що "Укрпошта" жодного разу не зверталась до Нацбанку з офіційним пакетом документів, який необхідний для розгляду питання щодо отримання банківської ліцензії та створення банку. Наголошується, що НБУ не міг ухвалювати жодних рішень щодо такої ліцензії.

"Станом на сьогодні відсутні об’єктивні передумови для реалізації такого проєкту в найближчій перспективі. Зокрема, компанією не сформовано належний капітал для банківської діяльності, відсутня затверджена стратегія розвитку компанії", - зазначила пресслужба Нацбанку.

Крім того, система корпоративного управління "Укрпошти" досі не відповідає належним стандартам, зокрема в частині формування повноцінної незалежної наглядової ради.

Що передувало

Сьогодні НБУ повідомив, що визнав гендиректора "Укрпошта" Ігоря Смілянського професійно непридатним і наполягає на його відстороненні від посади протягом п’яти днів.

Рішення ухвалено після перевірки діяльності компанії через системні порушення, які фіксувалися у 2023-2026 роках. Спецкомісія дійшла висновку, що керівнику бракує необхідних знань законодавства та управлінського досвіду для роботи з оператором платіжних послуг.

Сам Смілянський пов’язує дії НБУ із наближенням запуску закону про банки фінансової інклюзії. Він стверджує, що щоразу, коли "Укрпошта" наближається до створення власної фінустанови, регулятор знаходить способи цьому завадити.

Очільник поштового оператора також розкритикував керівництво НБУ і звинуватив його у зведенні особистих рахунків, неправомірних діях та корупції.