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В НБУ заявили об отсутствии предпосылок для создания банка "Укрпочты"

14:57 23.06.2026 Вт
2 мин
Нацбанк расставил точки над "и" по созданию "Укрпочтой" собственного финучреждения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: "Укрпочта" не подавала документы на создание банка (Getty Images)

В Нацбанке возразили, что решение о несоответствии гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского занимаемой должности связано с почтовым банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы НБУ.

"Административное разбирательство по поводу несоответствия г-на Смелянского профессиональным требованиям, предъявляемым к руководителю платежного учреждения, было начато еще в ноябре 2025 года", - говорится в заявлении.

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В финрегуляторе пояснили, что "Укрпочта" ни разу не обращалась в Нацбанк с официальным пакетом документов, необходимым для рассмотрения вопроса о получении банковской лицензии и создании банка. Отмечается, что НБУ не мог принимать никаких решений относительно такой лицензии.

"На сегодняшний день отсутствуют объективные предпосылки для реализации такого проекта в ближайшей перспективе. В частности, компанией не сформирован надлежащий капитал для банковской деятельности, отсутствует утвержденная стратегия развития компании", - отметила пресс-служба Нацбанка.

Кроме того, система корпоративного управления "Укрпочты" до сих пор не соответствует надлежащим стандартам, в частности в части формирования полноценного независимого наблюдательного совета.

Что предшествовало

Сегодня НБУ сообщил, что признал гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского профессионально непригодным и настаивает на его отстранении от должности в течение пяти дней.

Решение принято после проверки деятельности компании в связи с системными нарушениями, которые фиксировались в 2023-2026 годах. Спецкомиссия пришла к выводу, что руководителю не хватает необходимых знаний законодательства и управленческого опыта для работы с оператором платежных услуг.

Сам Смелянский связывает действия НБУ с приближением вступления в силу закона о банках финансовой инклюзии. Он утверждает, что каждый раз, когда "Укрпочта" приближается к созданию собственного финансового учреждения, регулятор находит способы этому помешать.

Глава почтового оператора также раскритиковал руководство НБУ и обвинил его в сведении личных счетов, неправомерных действиях и коррупции.

Напомним, что "Укрпочта" имеет возможность открыть собственный банк, что потенциально может привести к переходу части клиентов из государственных "Ощадбанка" и "ПриватБанка". Этот фактор стал одной из причин напряженности в отношениях между национальным почтовым оператором и НБУ.

РБК-Украина также писало, что обсуждение идеи почтового банка уже давно вышло за рамки профессиональной дискуссии. В настоящее время оно фактически переросло в публичный конфликт между руководством НБУ и "Укрпочты".

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