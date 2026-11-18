НБУ запустив в обіг три нові монети по 10 гривень: як вони виглядають
Національний банк України ввів в обіг три нові обігові пам'ятні монети, присвячені західним областям України. Вони поповнили серію "Ми сильні. Ми разом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.
Нові монети присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям. Усі вони мають номінал 10 гривень і виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.
Як виглядають нові монети
Аверс усіх трьох монет такий самий, як у звичайної обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. У центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України.
На реверсі зображена стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами. На кожній монеті окремо виділена область, якій вона присвячена.
Дизайн реверсу розробила художниця Олександра Кучинська, аверс і скульптуру виконав Володимир Дем'яненко.
Скільки монет випустять і де їх можна придбати
Усі три монети є законним платіжним засобом на території України. Ними можна розраховуватися без обмежень за номіналом 10 гривень, як і звичайними обіговими монетами.
НБУ поступово введе в готівковий обіг по два мільйони монет кожного виду. Частину тиражу сформують у спеціально оформлені ролики по 25 монет. Тираж кожного такого ролика становитиме 15 тисяч штук.
Придбати ролики можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб'юторів. Інформацію про початок продажу опублікують на офіційних сайтах цих установ.
Серію "Ми сильні. Ми разом" Національний банк започаткував у грудні 2025 року. Вона присвячена єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 2 березня 2026 року паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень перестали бути платіжним засобом. Їх замінили відповідними монетами, а старі купюри можна безоплатно обміняти в банках та підрозділах НБУ до кінця лютого 2027 року.
Також навесні Нацбанк поповнив серію пам'ятних монет "Ми сильні. Ми разом" монетами номіналом 10 гривень, присвяченими Сумській та Чернігівській областям.