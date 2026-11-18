Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты, посвященные западным областям Украины. Они пополнили серию "Мы сильные. Мы вместе".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальный банк Украины.

Новые монеты посвящены Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям. Все они имеют номинал в 10 гривен и изготовлены со сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Как выглядят новые монеты

Аверс всех трех монет такой же, как у обычной оборотной монеты номиналом в 10 гривен образца 2018 года. В центре, в обрамлении древнеруського орнамента, размещены номинал, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе изображена стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами. На каждой монете отдельно выделена область, которой она посвящена.

Реверс новых монет номиналом 10 гривен (инфографика НБУ)

Дизайн реверса разработала художница Александра Кучинская, аверс и скульптуру исполнил Владимир Демьяненко.

Сколько монет выпустят и где их можно приобрести

Все три монеты являются законным платежным средством на территории Украины. Ими можно рассчитываться без ограничений по номиналу 10 гривен, как и обычными оборотными монетами.

НБУ постепенно введет в наличное обращение по два миллиона монет каждого вида. Часть тиража сформируют в специально оформленные ролики по 25 монет. Тираж каждого такого ролика будет составлять 15 тысяч штук.

Купить ролики можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж опубликуют на официальных сайтах этих учреждений.

Серию "Мы сильны. Мы вместе" Национальный банк открыл в декабре 2025 года. Она посвящена единству Украины, ее неделимости и административно-территориальному устройству.