НБУ запустил в обращение три новых монеты по 10 гривен: как они выглядят
Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты, посвященные западным областям Украины. Они пополнили серию "Мы сильные. Мы вместе".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальный банк Украины.
Новые монеты посвящены Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям. Все они имеют номинал в 10 гривен и изготовлены со сплава на основе цинка с никелевым покровом.
Как выглядят новые монеты
Аверс всех трех монет такой же, как у обычной оборотной монеты номиналом в 10 гривен образца 2018 года. В центре, в обрамлении древнеруського орнамента, размещены номинал, год чеканки и Государственный Герб Украины.
На реверсе изображена стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами. На каждой монете отдельно выделена область, которой она посвящена.
Дизайн реверса разработала художница Александра Кучинская, аверс и скульптуру исполнил Владимир Демьяненко.
Сколько монет выпустят и где их можно приобрести
Все три монеты являются законным платежным средством на территории Украины. Ими можно рассчитываться без ограничений по номиналу 10 гривен, как и обычными оборотными монетами.
НБУ постепенно введет в наличное обращение по два миллиона монет каждого вида. Часть тиража сформируют в специально оформленные ролики по 25 монет. Тираж каждого такого ролика будет составлять 15 тысяч штук.
Купить ролики можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж опубликуют на официальных сайтах этих учреждений.
Серию "Мы сильны. Мы вместе" Национальный банк открыл в декабре 2025 года. Она посвящена единству Украины, ее неделимости и административно-территориальному устройству.
Ранее РБК-Украина сообщало, что со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен перестали быть платежным средством. Их заменили соответствующими монетами, а старые купюры можно бесплатно обменять в банках и подразделениях НБУ до конца февраля 2027 года.
Также весной Нацбанк пополнил серию памятных монет "Мы сильные. Мы вместе" монетами номиналом в 10 гривен, посвященными Сумской и Черниговской областям.