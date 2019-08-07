НБУ запустит функцию защиты прав потребителей финучреждений

Фото: Национальный банк Украины (РБК-Украина)

Функцию намерены запустить в начале 2020 года

Глава Национального банка Украины заявил, что в скором времени в НБУ намерены запустить функцию защиты прав потребителей финансовых услуг с 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По его словам, в Нацбанке создали новое подразделение, которое будет заниматься защитой прав клиентов.

"Для комплексного осуществления этой функции мы создали новое подразделение в Национальном банке - управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования", - заявил Смолий.

Как сообщается, среди главных нарушений прав потребителей финансовых услуг - навязывание некоторых услуг (страхование или оформление кредитной карты), сокрытие тарифов и комиссии и ложная реклама (в том числе по кредитам по ставкам 0%).

"Обманчивая реклама и скрытые комиссии в краткосрочной перспективе позволяют банкам получить прибыль, однако в долгосрочной - разрушают доверие населения к банковской системе. Такая ситуация не способствует росту экономики и восстановлению кредитования. Именно поэтому мы планируем установить требования к раскрытию информации банками на их сайтах и в рекламе ", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В Национальном банке планируют ввести новые требования к банкам, которые предусмартивают, чтобы финучреждения на своих сайтах и в рекламе предоставляли полную и достоверную информацию обо всех комиссиях, процентных ставках и предупреждали клиентов обо всех рисках.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальный банк Украины готовится к запуску денежных переводов с помощью QR-кода. Нацрегулятор одновременно с введением международного номера банковского счета IBAN разработал проект Правил использования QR-кода для осуществления перевода средств.

Кроме того, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в прошлом году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 (9,264 млрд долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.