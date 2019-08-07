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НБУ запустить функцію захисту прав споживачів фінустанов

Новини » Економіка    07.08.2019 - 15:11
НБУ запустить функцію захисту прав споживачів фінустанов
Фото: Національний банк України (РБК-Україна)

Функцію мають намір запустити на початку 2020 року

Голова Національного банку України заявив, що незабаром в НБУ мають намір запустити функцію захисту прав споживачів фінансових послуг з 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НБУ.

За його словами, в Нацбанку створили новий підрозділ, який буде займатися захистом прав клієнтів.

"Для комплексного здійснення цієї функції ми створили новий підрозділ в Національному банку - управління захисту прав споживачів фінансових послуг, яка займатиметься захистом прав клієнтів і працювати над розвитком клієнтоорієнтованого регулювання", - заявив Смолій.

Як повідомляється, серед головних порушень прав споживачів фінансових послуг - нав'язування певних послуг (страхування або оформлення кредитної картки), приховування тарифів і комісії помилкова реклама (у тому числі за кредитами за ставками 0%).

"Оманлива реклама і приховані комісії в короткостроковій перспективі дозволяють банкам отримати прибуток, однак у довгостроковій - руйнують довіру населення до банківської системи. Така ситуація не сприяє зростанню економіки і відновленню кредитування. Саме тому ми плануємо встановити вимоги до розкриття інформації банками на їх сайтах і в рекламі ", - повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

В Національному банку планують ввести нові вимоги до банків, які предусмартивают, щоб фінустанови на своїх сайтах і в рекламі надавали повну і достовірну інформацію про всіх комісіях, процентних ставках і попереджали клієнтів про всі ризики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національний банк України готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду. Нацрегулятор одночасно з введенням міжнародного номера банківського рахунку IBAN розробив проект Правил використання QR-коду для здійснення переказу коштів.

Крім того, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в минулому році склав 10,888 млрд доларів, що на 18% більше, ніж за 2017 (9,264 млрд доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

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