В НБУ заметили реакцию иностранных инвесторов на стягивание российских войск

По его словам, до концентрации войск России инвесторы достаточно активно покупали ОВГЗ, даже несмотря на временную задержку пересмотра программы с МВФ.

"После новостей о начале эскалации мы почувствовали дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. НБУ проводил соответствующие интервенции, и благодаря действиям НБУ нам удалось сгладить этот спрос", - сказал он.

Как отметил Шевченко, НБУ сегодня имеет достаточно золотовалютных резервов для того, чтобы сдерживать дополнительный спрос.

"И в дальнейшем безусловно такой фактор, как последующая эскалация на границах Украины будет рассматриваться как одно из допущений нашего макропрогноза", - добавил глава НБУ.