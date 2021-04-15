У НБУ помітили реакцію іноземних інвесторів на стягування російських військ

За його словами, до концентрації військ Росії інвестори досить активно купували ОВДП, навіть попри тимчасову затримку перегляду програми з МВФ.

"Після новин про початок ескалації ми відчули додатковий попит з боку нерезидентів на купівлю валюти. НБУ проводив відповідні інтервенції, і завдяки діям НБУ нам вдалося згладити цей попит", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, НБУ сьогодні має достатньо золотовалютних резервів для того, щоб стримувати додатковий попит.

"І в подальшому безумовно такий чинник, як подальша ескалація на кордонах України буде розглядатись як одне з припущень нашого макропрогнозу", - додав голова НБУ.