НБУ заметил снижение напряжения в финансовом секторе

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк оценил текущее состояние финансовой системы Украины

Индекс финансового стресса (ИФС) свидетельствует об уменьшении напряжения в финансовом секторе Украины. Об этом говорится во втором Отчете о введении мер защиты Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, в І полугодии 2019 года значение ИФС после временного роста, вызванного агрессией РФ в Керченском проливе и введением военного положения в Украине сроком на один месяц, снизилось и приблизилось к своему историческому минимуму.

Текущая динамика ИФС показывает, что в настоящее время он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. Постепенно двигались вниз все субиндексы. Существенно снизился уровень стресса в банковском секторе, в частности составляющая ликвидности. Уменьшение субиндексу государственных ценных бумаг обусловлено ростом ликвидности государственных еврооблигаций Украины. Валютный субиндекс сократился вследствие укрепления курса гривни.

"За последние недели ИФС не сигнализировал о существенных изменениях условий на финансовых рынках", - говорится в сообщении.

Индекс финансового стресса (ИФС) - агрегированный показатель, который измеряет уровень напряжения в финансовой системе и предоставляет комплексную количественную оценку ее состояния. Расчет индекса для Украины Национальный банк осуществляет на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс.

ИФС предоставляет возможность сравнить текущее состояние финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и во время прошлых кризисов, оценить эффективность мероприятий, направленных на снижение системных рисков, а также может служить одним из индикаторов завершения финансового кризиса. Оптимальным является нахождение индекса на как можно более низких уровнях без тенденции к росту.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года Совет по финансовой стабильности отмечал сохранение высоких геополитических рисков для Украины.

Напомним, в июне 2019 года в НБУ заявили, что глобальные геополитические риски остаются значительными, а геоэкономические чрезвычайно высокими.