ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ заметил снижение напряжения в финансовом секторе

Новости » Экономика    02.09.2019 - 11:05
НБУ заметил снижение напряжения в финансовом секторе
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк оценил текущее состояние финансовой системы Украины

Индекс финансового стресса (ИФС) свидетельствует об уменьшении напряжения в финансовом секторе Украины. Об этом говорится во втором Отчете о введении мер защиты Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, в І полугодии 2019 года значение ИФС после временного роста, вызванного агрессией РФ в Керченском проливе и введением военного положения в Украине сроком на один месяц, снизилось и приблизилось к своему историческому минимуму.

Текущая динамика ИФС показывает, что в настоящее время он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. Постепенно двигались вниз все субиндексы. Существенно снизился уровень стресса в банковском секторе, в частности составляющая ликвидности. Уменьшение субиндексу государственных ценных бумаг обусловлено ростом ликвидности государственных еврооблигаций Украины. Валютный субиндекс сократился вследствие укрепления курса гривни.

"За последние недели ИФС не сигнализировал о существенных изменениях условий на финансовых рынках", - говорится в сообщении.

НБУ заметил снижение напряжения в финансовом секторе

Индекс финансового стресса (ИФС) - агрегированный показатель, который измеряет уровень напряжения в финансовой системе и предоставляет комплексную количественную оценку ее состояния. Расчет индекса для Украины Национальный банк осуществляет на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс.

ИФС предоставляет возможность сравнить текущее состояние финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и во время прошлых кризисов, оценить эффективность мероприятий, направленных на снижение системных рисков, а также может служить одним из индикаторов завершения финансового кризиса. Оптимальным является нахождение индекса на как можно более низких уровнях без тенденции к росту.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года Совет по финансовой стабильности отмечал сохранение высоких геополитических рисков для Украины.

Напомним, в июне 2019 года в НБУ заявили, что глобальные геополитические риски остаются значительными, а геоэкономические чрезвычайно высокими.

Смолий назвал цель действий НБУ на валютном рынке Страны G7 выделят Бразилии финансовую помощь для борьбы с пожарами
Новости Украины Национальный банк Украиныфинансырынок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь