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НБУ обнародовал Индекс финансового стресса за последние десять лет

Новости » Экономика    10.05.2019 - 11:05
НБУ обнародовал Индекс финансового стресса за последние десять лет
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В 2019 году индекс находится далеко от минимальных значений

Динамика Индекса финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк, свидетельствует о сохранении определенных признаков неустойчивого финансового состояния. Об этом говорится в отчете Национального банка о введении мер защиты

Как свидетельствует текущая динамика ИФС, сейчас он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. В то же время показатели отдельных субиндексов (более всего - субиндексов банковского сектора и государственных ценных бумаг) все еще находятся далеко от минимальных уровней.

НБУ обнародовал Индекс финансового стресса за последние десять лет

bank.gov.ua

Снижение индекса продолжалось со второй половины 2015 года. Он несколько вырос в результате национализации "ПриватБанка" в конце 2016 года и-за непродолжительной неопределенности на финансовых рынках и определенного оттока депозитов. Следующее ощутимый рост произошел во втором полугодии 2018 года. Основным фактором этого стал субиндекс банковского сектора. Его повышение было обусловлено сокращением объемов ликвидных активов у банков и волатильностью средств населения на банковских счетах, отмечается в отчете НБУ.

НБУ обнародовал Индекс финансового стресса за последние десять летbank.gov.ua

ИФС - агрегированный показатель измеряет уровень напряжения в финансовой системе и дает комплексную количественную оценку ее состояния. Расчет индекса для Украины Национальный банк осуществляет на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс. ИФС предоставляет возможность сравнить текущее состояние финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и во время прошлых кризисов, оценить эффективность мер, направленных на смягчение системных рисков, а также может служить одним из индикаторов завершения финансового кризиса. Оптимальным является нахождение индекса на как можно более низких уровнях без тенденции к росту.

Напомним, члены Комитета по монетарной политики НБУ во время заседания 24 апреля относительно уровня учетной ставки отметили появление новых существенных рисков. В частности, недавние судебные решения в отношении "ПриватБанка" могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы, создают угрозы финансовой стабильности в целом. Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, которая является фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковскому надзору.

Отметим, в Национальном банке опасаются потери независимости центробанка. Об этом говорится в заявлении НБУ после заседания правления 25 апреля.

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