НБУ помітив зменшення напруги у фінансовому секторі

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк оцінив поточний стан фінансової системи України

Індекс фінансового стресу (ІФС) свідчить про зменшення напруги у фінансовому секторі України. Про це йдеться у другому Звіті про запровадження заходів захисту Національного банку України.

Як зазначається в огляді, у І півріччі 2019 року значення ІФС після тимчасового зростання, зумовленого агресією РФ у Керченській протоці та запровадженням воєнного стану в Україні строком на один місяць, знизилося та наблизилося до свого історичного мінімуму.

Поточна динаміка ІФС свідчить, що нині він наблизився до значень, що були зафіксовані після кризи 2008-2009 років. Поступово рухалися вниз усі субіндекси. Суттєво знизився рівень стресу в банківському секторі, зокрема складова ліквідності. Зменшення субіндексу державних цінних паперів зумовлене зростанням ліквідності державних єврооблігацій України. Валютний субіндекс скоротився внаслідок зміцнення курсу гривні.

"За останні тижні ІФС не сигналізував про суттєві зміни умов на фінансових ринках", - йдеться в повідомленні.

Індекс фінансового стресу (ІФС) - агрегований показник, який вимірює рівень напруги у фінансовій системі та надає комплексну кількісну оцінку її стану. Розрахунок індексу для України Національний банк здійснює на основі аналізу чотирьох сегментів фінансового ринку: банківського, корпоративного, державних цінних паперів та валютного, для кожного з яких розраховує окремий субіндекс.

ІФС надає можливість порівняти поточний стан фінансової системи зі значеннями за попередні періоди та під час минулих криз, оцінити ефективність заходів, спрямованих на зниження системних ризиків, а також може слугувати одним з індикаторів завершення фінансової кризи. Оптимальним є перебування індексу на якомога нижчих рівнях без тенденції до зростання.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року Рада з фінансової стабільності відзначала збереження високих геополітичних ризиків для України.

Нагадаємо, в червні 2019 року в НБУ заявили, що глобальні геополітичні ризики залишаються значними, а геоекономічні - надзвичайно високими.