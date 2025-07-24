НБУ залишив облікову ставку без змін: що це означає для цін та курсу гривні

Як зазначив голова НБУ, це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.

"НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - сказав він.

Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження порівняно з квітневим прогнозом, повідомив Пишний.

Для чого потрібна ставка

Облікова ставка - це відсоткова ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам або приймає від них надлишкові гроші під заставу. Іншими словами - це мінімальна ставка, за якою банки можуть тимчасово отримати гроші від НБУ.

Коли ціни зростають, НБУ може підвищити облікову ставку, щоб зробити кредити дорожчими, і таким чином зменшити попит і стримати інфляцію.

Як облікова ставка впливає на життя

Кредити: при високій ставці банківські кредити для бізнесу і громадян дорожчають.

Депозити: при високій ставці зростають і відсотки за вкладами.

Інфляція: через регулювання ставки НБУ намагається стримати зростання цін.

Курс долара: висока ставка робить гривню більш привабливою, що може знизити курс долара.

Зміна ставки

НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.

НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, у березні до 15,5%. У квітні та червні НБУ зберіг ставку на рівні 15,5%.

У квітні прогноз НБУ передбачав утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні. Зниження інфляції нижче 10% очікується лише восени 2025 року.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.