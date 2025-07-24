НБУ оставил учетную ставку без изменений: что это значит для цен и курса гривны

Как отметил глава НБУ, это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать дальнейшему ослаблению ценового давления.

"НБУ будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5% на горизонте политики", - сказал он.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное сохранение учетной ставки на уровне 15,5% (до IV квартала 2025 года) и ее более медленное снижение по сравнению с апрельским прогнозом, сообщил Пышный.

Для чего нужна ставка

Учетная ставка - это процентная ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам или принимает от них избыточные деньги под залог. Другими словами - это минимальная ставка, по которой банки могут временно получить деньги от НБУ.

Когда цены растут, НБУ может повысить учетную ставку, чтобы сделать кредиты дороже, и таким образом уменьшить спрос и сдержать инфляцию.

Как учетная ставка влияет на жизнь

Кредиты: при высокой ставке банковские кредиты для бизнеса и граждан дорожают.

Депозиты: при высокой ставке растут и проценты по вкладам.

Инфляция: через регулирование ставки НБУ пытается сдержать рост цен.

Курс доллара: высокая ставка делает гривну более привлекательной, что может снизить курс доллара.

Изменение ставки

НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%.

НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%. Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте до 15,5%. В апреле и июне НБУ сохранил ставку на уровне 15,5%.

В апреле прогноз НБУ предусматривал удержание учетной ставки на уровне 15,5% в течение следующих месяцев и возвращение к циклу смягчения процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузначном уровне. Снижение инфляции ниже 10% ожидается только осенью 2025 года.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом состоянии страны.