Гривня втратить ще 10% купівельної спроможності: банкіри погіршили прогноз щодо інфляції

Інфляція в Україні дещо сповільнилася порівняно з піковим значенням у травні. Банкіри, бізнесмени та населення не вірять, що вона впаде нижче 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

Однак фінансові аналітики в липні поліпшили прогноз до 7,5% порівняно з 7,9% у травні 2025 року.

Інфляційні очікування населення погіршилися в червні до 10,8% порівняно з 10,2% у травні.

Банкіри в липні погіршили інфляційні очікування до 11,6%. У квітні вони прогнозували зростання цін на рівні 9,8% протягом найближчих 12 місяців.

Прогнози щодо інфляції

За даними Держстату, у червні 2025 року інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у річному вимірі порівняно з 15,9% у травні. Основною причиною став статистичний ефект. У червні 2024 року уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення на 64%, а цьогоріч до осені ціни не змінюватимуться.

"Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження в червні, як і прогнозував НБУ. Однак загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов. Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції продовжиться..." - заявили в НБУ.

НБУ у квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,7%. За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

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