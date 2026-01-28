Валюти в Україну надходить менше, ніж у 2024-му: нові дані НБУ

Валютна лібералізація залишається пріоритетом

За словами Лепушинського, НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом і готовий до подальшого пом’якшення валютних обмежень у міру зростання надходжень валютної виручки від експортерів.

Водночас у Нацбанку наголошують, що валютні обмеження наразі є вимушеним заходом, необхідним для забезпечення стабільності валютного ринку.

Які обмеження вже скасували

НБУ вже скасував часові обмеження на розрахунки за контрактами:

з участю Експортно-кредитного агентства (ЕКА);

під час експорту страхових послуг.

Хеджування валютних ризиків: перші результати

Регулятор також працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків. Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти.

Наразі активність на цьому ринку залишається обмеженою: укладено 39 угод на суму 10 млн доларів.

Кредитування експортерів різко зросло

За даними НБУ, кредитування експортерів демонструє стрімке зростання. З першого кварталу 2025 року:

обсяг гривневих кредитів зріс на 25%;

обсяг валютних позик - на 20%.

НБУ може запровадити довідковий курс євро

Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання ролі європейської валюти у зовнішній торгівлі.