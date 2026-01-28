UA

Валюти в Україну надходить менше, ніж у 2024-му: нові дані НБУ

Ілюстративне фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У 2025 році обсяг повернення валютної виручки в Україну зріс на 5%, що суттєво менше, ніж у 2024 році, коли зростання становило майже 20%.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві.

Валютна лібералізація залишається пріоритетом

За словами Лепушинського, НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом і готовий до подальшого пом’якшення валютних обмежень у міру зростання надходжень валютної виручки від експортерів.

Водночас у Нацбанку наголошують, що валютні обмеження наразі є вимушеним заходом, необхідним для забезпечення стабільності валютного ринку.

Які обмеження вже скасували

НБУ вже скасував часові обмеження на розрахунки за контрактами:

  • з участю Експортно-кредитного агентства (ЕКА);
  • під час експорту страхових послуг.

Хеджування валютних ризиків: перші результати

Регулятор також працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків. Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти.

Наразі активність на цьому ринку залишається обмеженою: укладено 39 угод на суму 10 млн доларів.

Кредитування експортерів різко зросло

За даними НБУ, кредитування експортерів демонструє стрімке зростання. З першого кварталу 2025 року:

  • обсяг гривневих кредитів зріс на 25%;
  • обсяг валютних позик - на 20%.

НБУ може запровадити довідковий курс євро

Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання ролі європейської валюти у зовнішній торгівлі.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна розповів, що в кінці січня валютний ринок буде стабільним. Це свідчить про те, що попит буде зменшуватися, тому прогнозується невелике зниження курсів долара та євро.

