Возвращение валютной выручки в Украину замедлилось, - НБУ

Валютная либерализация остается приоритетом

По словам Лепушинского, НБУ сохраняет валютную либерализацию неизменным приоритетом и готов к дальнейшему смягчению валютных ограничений по мере роста поступлений валютной выручки от экспортеров.

В то же время в Нацбанке отмечают, что валютные ограничения сейчас являются вынужденной мерой, необходимой для обеспечения стабильности валютного рынка.

Какие ограничения уже отменили

НБУ уже отменил временные ограничения на расчеты по контрактам:

с участием Экспортно-кредитного агентства (ЭКА);

при экспорте страховых услуг.

Хеджирование валютных рисков: первые результаты

Регулятор также работает над развитием инструментов хеджирования валютных рисков. В частности, разрешено использование форвардных операций в пределах проданной банками валюты.

Сейчас активность на этом рынке остается ограниченной: заключено 39 сделок на сумму 10 млн долларов.

Кредитование экспортеров резко возросло

По данным НБУ, кредитование экспортеров демонстрирует стремительный рост. С первого квартала 2025 года:

объем гривневых кредитов вырос на 25%;

объем валютных займов - на 20%.

НБУ может ввести справочный курс евро

Лепушинский также сообщил, что НБУ с высокой вероятностью введет в 2026 году справочный курс евро, учитывая рост роли европейской валюты во внешней торговле.