Валюти в Україну надходить менше, ніж у 2024-му: нові дані НБУ
У 2025 році обсяг повернення валютної виручки в Україну зріс на 5%, що суттєво менше, ніж у 2024 році, коли зростання становило майже 20%.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві.
Валютна лібералізація залишається пріоритетом
За словами Лепушинського, НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом і готовий до подальшого пом’якшення валютних обмежень у міру зростання надходжень валютної виручки від експортерів.
Водночас у Нацбанку наголошують, що валютні обмеження наразі є вимушеним заходом, необхідним для забезпечення стабільності валютного ринку.
Які обмеження вже скасували
НБУ вже скасував часові обмеження на розрахунки за контрактами:
- з участю Експортно-кредитного агентства (ЕКА);
- під час експорту страхових послуг.
Хеджування валютних ризиків: перші результати
Регулятор також працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків. Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти.
Наразі активність на цьому ринку залишається обмеженою: укладено 39 угод на суму 10 млн доларів.
Кредитування експортерів різко зросло
За даними НБУ, кредитування експортерів демонструє стрімке зростання. З першого кварталу 2025 року:
- обсяг гривневих кредитів зріс на 25%;
- обсяг валютних позик - на 20%.
НБУ може запровадити довідковий курс євро
Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання ролі європейської валюти у зовнішній торгівлі.
Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна розповів, що в кінці січня валютний ринок буде стабільним. Це свідчить про те, що попит буде зменшуватися, тому прогнозується невелике зниження курсів долара та євро.