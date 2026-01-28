Валюти в Україну надходить менше, ніж у 2024-му: нові дані НБУ

У 2025 році обсяг повернення валютної виручки в Україну зріс на 5%, що суттєво менше, ніж у 2024 році, коли зростання становило майже 20%.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві.

Валютна лібералізація залишається пріоритетом За словами Лепушинського, НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом і готовий до подальшого пом’якшення валютних обмежень у міру зростання надходжень валютної виручки від експортерів. Водночас у Нацбанку наголошують, що валютні обмеження наразі є вимушеним заходом, необхідним для забезпечення стабільності валютного ринку. Які обмеження вже скасували НБУ вже скасував часові обмеження на розрахунки за контрактами: з участю Експортно-кредитного агентства (ЕКА);

під час експорту страхових послуг. Хеджування валютних ризиків: перші результати Регулятор також працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків. Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти. Наразі активність на цьому ринку залишається обмеженою: укладено 39 угод на суму 10 млн доларів. Кредитування експортерів різко зросло За даними НБУ, кредитування експортерів демонструє стрімке зростання. З першого кварталу 2025 року: обсяг гривневих кредитів зріс на 25%;

обсяг валютних позик - на 20%. НБУ може запровадити довідковий курс євро Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання ролі європейської валюти у зовнішній торгівлі.