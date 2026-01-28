ua en ru
Економіка

Валюти в Україну надходить менше, ніж у 2024-му: нові дані НБУ

Україна, Середа 28 січня 2026 13:58
Валюти в Україну надходить менше, ніж у 2024-му: нові дані НБУ Ілюстративне фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У 2025 році обсяг повернення валютної виручки в Україну зріс на 5%, що суттєво менше, ніж у 2024 році, коли зростання становило майже 20%.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві.

Валютна лібералізація залишається пріоритетом

За словами Лепушинського, НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом і готовий до подальшого пом’якшення валютних обмежень у міру зростання надходжень валютної виручки від експортерів.

Водночас у Нацбанку наголошують, що валютні обмеження наразі є вимушеним заходом, необхідним для забезпечення стабільності валютного ринку.

Які обмеження вже скасували

НБУ вже скасував часові обмеження на розрахунки за контрактами:

  • з участю Експортно-кредитного агентства (ЕКА);
  • під час експорту страхових послуг.

Хеджування валютних ризиків: перші результати

Регулятор також працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків. Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти.

Наразі активність на цьому ринку залишається обмеженою: укладено 39 угод на суму 10 млн доларів.

Кредитування експортерів різко зросло

За даними НБУ, кредитування експортерів демонструє стрімке зростання. З першого кварталу 2025 року:

  • обсяг гривневих кредитів зріс на 25%;
  • обсяг валютних позик - на 20%.

НБУ може запровадити довідковий курс євро

Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання ролі європейської валюти у зовнішній торгівлі.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна розповів, що в кінці січня валютний ринок буде стабільним. Це свідчить про те, що попит буде зменшуватися, тому прогнозується невелике зниження курсів долара та євро.

Національний банк України Курс гривні Валютний ринок Курс євро
