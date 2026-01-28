ua en ru
Возвращение валютной выручки в Украину замедлилось, - НБУ

Украина, Среда 28 января 2026 13:58
Возвращение валютной выручки в Украину замедлилось, - НБУ
Автор: Наталья Кава

В 2025 году объем возврата валютной выручки в Украину вырос на 5%, что существенно меньше, чем в 2024 году, когда рост составил почти 20%.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время Export Credit Forum в Киеве.

Валютная либерализация остается приоритетом

По словам Лепушинского, НБУ сохраняет валютную либерализацию неизменным приоритетом и готов к дальнейшему смягчению валютных ограничений по мере роста поступлений валютной выручки от экспортеров.

В то же время в Нацбанке отмечают, что валютные ограничения сейчас являются вынужденной мерой, необходимой для обеспечения стабильности валютного рынка.

Какие ограничения уже отменили

НБУ уже отменил временные ограничения на расчеты по контрактам:

  • с участием Экспортно-кредитного агентства (ЭКА);
  • при экспорте страховых услуг.

Хеджирование валютных рисков: первые результаты

Регулятор также работает над развитием инструментов хеджирования валютных рисков. В частности, разрешено использование форвардных операций в пределах проданной банками валюты.

Сейчас активность на этом рынке остается ограниченной: заключено 39 сделок на сумму 10 млн долларов.

Кредитование экспортеров резко возросло

По данным НБУ, кредитование экспортеров демонстрирует стремительный рост. С первого квартала 2025 года:

  • объем гривневых кредитов вырос на 25%;
  • объем валютных займов - на 20%.

НБУ может ввести справочный курс евро

Лепушинский также сообщил, что НБУ с высокой вероятностью введет в 2026 году справочный курс евро, учитывая рост роли европейской валюты во внешней торговле.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина рассказал, что в конце января валютный рынок будет стабильным. Это свидетельствует о том, что спрос будет уменьшаться, поэтому прогнозируется небольшое снижение курсов доллара и евро.

