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НБУ выявил в ПриватБанке нарушения финмониторинга

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) выявил в Приватбанке нарушения законодательства в сфере финмониторинга. В связи с этим государственный банк получил от НБУ письменное предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, нарушения выявлены по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.

Как отмечается в сообщении, НБУ применил к ПриватБанку меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2020 год получили 41,296 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). Больше всего отделений ранее в государственных Ощадбанке (1837) и ПриватБанке (1717).

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Новости Украины ПриватБанкНациональный банк Украины
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