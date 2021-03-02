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НБУ виявив у ПриватБанку порушення фінмоніторингу

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) виявив у ПриватБанку порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Через це державний банк отримав від НБУ попередження.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

Як зазначається в повідомлені, НБУ застосовував до ПриватБанку захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2020 рік отримали 41,296 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). Найбільше відділень раніше в державних Ощадбанку (1837) та Приватбанку (1717).

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Новини України ПриватБанкНаціональний банк України
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