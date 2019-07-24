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НБУ выявил подозрительные сделки клиентов десяти банков


Регулятор направил письма правоохранительным органам

Национальный банк Украины во II квартале 2019 года предоставил правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, за период с 1 апреля до 30 июня 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

  • проверок по вопросам финансового мониторинга - 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и 23,8 млн долларов;
  • валютного надзора - три письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов 4 банков в отношении финансовых операций на общую сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс евро.

"В основном предоставленная в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк в І квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков общую сумму свыше 3,7 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений. По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 67,5 млрд грн, 68,1 млн долларов, 11,8 млн евро.

 

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