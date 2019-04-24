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НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на 3,7 млрд грн

Новости » Экономика    24.04.2019 - 22:40
НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на 3,7 млрд грн
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк направил письма в правоохранительные органы

Национальный банк Украины в I квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, эти данные были получены во время осуществления проверок по вопросам финансового мониторинга и по соблюдению валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

  • проверок по вопросам финансового мониторинга - 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.
  • анализа валютных операций - 1 письмо с информацией об банк по объемам экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать, в частности, о нарушении требований закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму свыше 340,7 млн грн и 105,6 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений. По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 67,5 млрд грн, 68,1 млн долларов, 11,8 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2018 год передала в правоохранительные органы 934 материала относительно подозрительных операций, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

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