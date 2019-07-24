НБУ виявив підозрілі операції клієнтів десяти банків

Регулятор надіслав листи правоохоронним органам
Національний банк України у II кварталі 2019 року надав правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними НБУ, за період з 1 квітня до 30 червня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:
"Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк у І кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ. За результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн доларів, 11,8 млн євро.