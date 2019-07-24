НБУ выявил подозрительные сделки клиентов десяти банков

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Регулятор направил письма правоохранительным органам

Национальный банк Украины во II квартале 2019 года предоставил правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, за период с 1 апреля до 30 июня 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

проверок по вопросам финансового мониторинга - 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и 23,8 млн долларов;

валютного надзора - три письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов 4 банков в отношении финансовых операций на общую сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс евро.

"В основном предоставленная в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк в І квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков общую сумму свыше 3,7 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений. По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 67,5 млрд грн, 68,1 млн долларов, 11,8 млн евро.