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НБУ виявив підозрілі операції клієнтів десяти банків

Новини » Економіка    24.07.2019 - 14:50
НБУ виявив підозрілі операції клієнтів десяти банків
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Регулятор надіслав листи правоохоронним органам

Національний банк України у II кварталі 2019 року надав правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, за період з 1 квітня до 30 червня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:

  • перевірок з питань фінансового моніторингу - 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн та 23,8 млн доларів;
  • валютного нагляду - три листи до правоохоронних органів про великомасштабні операції клієнтів 4 банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 23,5 млн доларів та 57 тис. євро.

"Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк у І кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ. За результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн доларів, 11,8 млн євро.

 

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