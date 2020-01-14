НБУ выявил десятки нелегальных пунктов обмена валют

Нацбанк обнародовал данные за 2019 год
Национальный банк Украины (НБУ) за 2019 год во время проведения проверок выявил 58 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, нелегальные пункты работали в г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.
"Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы", - отметили в НБУ
По данным пресс-службы, НБУ за 2019 год провел 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций)
Среди выявленных нарушений порядка валютно-обменных операций существенными были следующие:
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.
Напомним, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).