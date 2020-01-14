НБУ виявив десятки нелегальних пунктів обміну валют

Національний банк України (НБУ) за 2019 рік під час проведення перевірок виявив 58 пунктів обміну валют, які працювали нелегально. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, нелегальні пункти працювали у м. Києві, в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

"Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів", - зазначили в НБУ

За даними прес-служби, НБУ за 2019 рік здійснив 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій).

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:

проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;

не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).