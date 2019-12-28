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НБУ в 2020 году проверит более чем половину банков

Новости » Экономика     28.12.2019 - 14:15
НБУ в 2020 году проверит более чем половину банков
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Из 75 действующих банков проверка коснется 45 финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли следующие абкни:

  • в I квартале: АБ "УКРГАЗБАНК", ПуАО "КБ "АККОРДБАНК", АО "БАНК СИЧ", АО "КИБ", АО "РВС БАНК", ПАО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ", АО "АЙБОКС БАНК", Поликомбанк, АО "ЕПБ", АО "БТА БАНК";
  • во II квартале: АО АКБ "Львов", АО "ПИРЕУС БАНК МКБ", АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК", АО "БАНК ФОРВАРД", АО "Мисто Банк", АО "СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК", АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК", АО "БАНК 3/4", АО "КБ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ", ПАО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", АО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ", АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ", АО "АЛЬПАРИ БАНК";
  • в III квартале: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО "БАНК ВОСТОК", ПАО "МТБ БАНК", АО АКБ "АРКАДА", АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ", АО "КРИСТАЛБАНК", АО "АП БАНК", АО "МетаБанк", АО "АСВИО БАНК", АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР", АО "ЮНЕКС БАНК", АО "ОКСИ БАНК", АО "БАНК "ПОРТАЛ";
  • в IV квартале: АО "ОТП БАНК", АО "МЕГАБАНК", АО "АЛЬТБАНК", АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ", АО "МИБ", АО "Полтава-банк", АО "АБ "РАДАБАНК"

Кроме того, с 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" НБУ начнет выездные проверки небанковских финучреждений согласно графику, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

По данным НБУ, всего за 2019 год департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.

Напомним, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отметим, по данным НБУ, по состоянию на 1 декабря 2019 году в Украине работали 75 банков с лицензиями.

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