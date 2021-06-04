НБУ вышел на межбанк с покупкой долларов впервые за 2,5 месяца

Таким образом, НБУ возобновил интервенции на межбанке после двухмесячного перерыва с начала апреля. А в последний раз НБУ продавал валюту на межбанке в середине марта.

Выход НБУ на межбанк связан с резким укреплением курса гривны на межбанке. За последнюю неделю курс доллара упал с 27,50 до 27,25 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 230,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 260,5 млн долларов.



