НБУ вийшов на міжбанк з купівлею доларів вперше за 2,5 місяці

Таким чином, НБУ відновив інтервенції на міжбанку після двомісячної перерви з початку квітня. А Востаннє НБУ продавав валюту на міжбанку в середині березня.

Вихід НБУ на міжбанк пов'язаний з різким зміцненням курсу гривні на міжбанку. За останній тиждень курс долара впав з 27,50 до 27,25 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 230,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 260,5 млн доларів.