НБУ вийшов на міжбанк з купівлею доларів вперше за 2,5 місяці

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 31 травня - 4 червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. При цьому він не проводив інтервенцій з продажу валюти.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Таким чином, НБУ відновив інтервенції на міжбанку після двомісячної перерви з початку квітня. А Востаннє НБУ продавав валюту на міжбанку в середині березня.
Вихід НБУ на міжбанк пов'язаний з різким зміцненням курсу гривні на міжбанку. За останній тиждень курс долара впав з 27,50 до 27,25 гривень за долар.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 230,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 260,5 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2020 року Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) розробив нову інституційну стратегію НБУ до 2025 року. Це Дорожня карта для активізації підтримки макростабільності та економічного зростання в країні.