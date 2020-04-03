НБУ викупив на ринку чверть мільярда доларів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

На ринку знову надлишок пропозиції, НБУ поповнює резерви

Національний банк України протягом тижня 30 березня - 3 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 248,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1 530,0 млн доларів і продав на 2748,6 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склав 1 218,6 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. За місяць НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склав 2 189,6 млн доларів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій 3 квітня заявив, що після стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк України відновив купівлю валюти. За його словами, попит на валюту суттєво знизився і вийшов на докризові показники. Як зазначив Чурій, на сьогоднішній день міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд грн.