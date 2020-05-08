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НБУ выдал банкам первый объем долгосрочного рефинансирования

Новости » Финансовый кризис 2020     08.05.2020 - 15:35
НБУ выдал банкам первый объем долгосрочного рефинансирования
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки получили 2,4 млрд грн на срок от 1 до 5 лет

Национальный банк Украины провел 8 мая первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет и выдал банкам 2,4 млрд грн. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий во время онлайн-заседания комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как напомнил Смолий, НБУ во время коронакризиса принял решение внедрить новые инструменты поддержки экономики.

"И сегодня состоялся первый тендер, где банки получили первые 2,4 млрд грн на разные сроки от 1 до 5 лет. Это первый тендер, и мы будем его проводить каждый месяц", - сказал он.

Напомним, Национальный банк (НБУ) обнародовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней, а также по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет. Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится 8 мая, а следующий - 12 июня.

по условиям НБУ, объемы рефинансирования будут ограничиваться только имеющимся у банков ликвидным залогом, в который могут входить государственные облигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты НБУ, иностранная валюта, а в ближайшем будущем также корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией, а также муниципальные облигации.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныфинансыбанки
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