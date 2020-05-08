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Глава НБУ назвал четыре цели во время коронакризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     08.05.2020 - 15:12
Глава НБУ назвал четыре цели во время коронакризиса
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Смолий отчитывается перед народными депутатами

Действия Национального банка Украины во время коронакризиса были направлены на четыре основных цели. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как отметил Смолий, первой целью было - сохранить здоровье всех, пользуется финансовыми услугами и тех, кто имеет дело только с наличными.

"Второе - это обеспечить качественную и бесперебойную работу финансовой системы во время карантина", - сказал он.

Третьей целю было поддержать экономику доступными денежными ресурсами.

"И четвертое - создать условия, при которых после завершения карантина экономика быстро восстановит рост", - сообщил он.

"И сейчас, когда два месяца карантина уже позади, мы можем с уверенностью сказать, что нам это удалось", - сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что коронакризис - первый в истории Украины кризис, "когда нет банкротств банков, нет всплеска инфляции, нет катастрофического падения международных резервов, нет длинных очередей вкладчиков возле банкоматов".

Напомним, по данным НБУ, первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно.

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныкризис
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