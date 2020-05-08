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НБУ видав банкам перший обсяг довгострокового рефінансування

Новини » Фінансова криза 2020     08.05.2020 - 15:35
НБУ видав банкам перший обсяг довгострокового рефінансування
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банки отримали 2,4 млрд грн на термін від 1 до 5 років

Національний банк України провів 8 травня перший тендер з надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років і видав банкам 2,4 млрд грн. Про це сказав голова НБУ Яків Смолій під час онлайн-засідання комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як нагадав Смолій, НБУ під час коронакризи прийняв рішення запровадити нові інструменти підтримки економіки.

"Сьогодні відбувся перший тендер, де банки отримали перші 2,4 млрд грн на різні строки від 1 до 5 років. Це перший тендер, і ми будемо його проводити кожен місяць", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) оприлюднив графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків терміном до 90 днів, а також надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років. Перший тендер з надання довгострокового рефінансування відбудеться 8 травня, а наступний - 12 червня.

За умовами НБУ, обсяги рефінансування будуть обмежуватися лише наявних у банків ліквідною заставою, в який можуть входити державні облігації (ОВДП), депозитні сертифікати НБУ, іноземна валюта, а в найближчому майбутньому також корпоративні облігації, забезпечені державною гарантією, а також муніципальні облігації.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.

Теги Новини України Національний банк Українифінансибанки
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